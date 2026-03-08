Горнолыжный курорт «Волчиха» в Ревде планируют продать за 13 млн рублей

Директор и владелец горнолыжного курорта «Волчиха» в Ревде (Свердловская область) Иван Михайлов выставили объект на аукцион с начальной ценной в 13 млн руб., сказано на сайте, созданного специально для его продажи. Ожидается, что покупатель станет известен 17 марта. «Объект будет продан по цене лучшего предложения»,— сказано на сайте.

Согласно информации из объявления, на объекте расположены четыре трассы протяженностью от 700 до 1 200 метров, сноупарк, кафе, банкетный зал, площадки под фудтраки, прокат снаряжения, беседки и детский городок. Отмечается, что на объекте проектируют новые трассы.

С этим на территории расположена система искусственного оснежения. Контроль зимнего сезона независимо от погодных условий обеспечивают насосная станция низкого давления Calpeda SDS (Италия), насосно-компрессорная станция Atlas Copco (Бельгия), трубопроводы протяженность в 9 км, которые покрывают всю территорию курорта, и 10 снежных ружей Gemini (Австрия) с мобильными санями. На объекте для системы искусственного оснежения размещен водозабор площадью один гектар и глубиной в четыре метра.

К курорту ведет подъездная дорога протяженностью 1 км и шириной в восемь метров, перед въездом размещен контрольно-пропускной пункт со шлагбаумами. Для посетителей предусмотрена парковка на 500 машино-мест. На территории курорта также размещен двухэтажный административно-бытовой комплекс площадью 1,1 тыс. кв. м, гаражи для спецтехники, складские помещения, система освещения склонов и парковки из 60 опор высотой в 16 метров.

Курорт расположен в 5 км от Ревды, в 7 км от Первоуральска и в 45 км от центра Екатеринбурга. «Право долгосрочной аренды земельного участка в 40 га, срок до 2052 года»,— говорится в объявлении.

Иван Михайлов не стал объяснять причины продажи, однако указал перспективу развития гостиничного и апартаментного формата, масштабирования трасс и подъемников, проведения фестивалей, корпоративных мероприятий. Согласно сервису kartoteka.ru, компания ГТЦ «Гора Волчиха» не раскрывает данные о финансовых показателях.

