Горнолыжный курорт «Волчиха» в Ревде планируют продать за 13 млн рублей
Директор и владелец горнолыжного курорта «Волчиха» в Ревде (Свердловская область) Иван Михайлов выставили объект на аукцион с начальной ценной в 13 млн руб., сказано на сайте, созданного специально для его продажи. Ожидается, что покупатель станет известен 17 марта. «Объект будет продан по цене лучшего предложения»,— сказано на сайте.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Согласно информации из объявления, на объекте расположены четыре трассы протяженностью от 700 до 1 200 метров, сноупарк, кафе, банкетный зал, площадки под фудтраки, прокат снаряжения, беседки и детский городок. Отмечается, что на объекте проектируют новые трассы.
С этим на территории расположена система искусственного оснежения. Контроль зимнего сезона независимо от погодных условий обеспечивают насосная станция низкого давления Calpeda SDS (Италия), насосно-компрессорная станция Atlas Copco (Бельгия), трубопроводы протяженность в 9 км, которые покрывают всю территорию курорта, и 10 снежных ружей Gemini (Австрия) с мобильными санями. На объекте для системы искусственного оснежения размещен водозабор площадью один гектар и глубиной в четыре метра.
К курорту ведет подъездная дорога протяженностью 1 км и шириной в восемь метров, перед въездом размещен контрольно-пропускной пункт со шлагбаумами. Для посетителей предусмотрена парковка на 500 машино-мест. На территории курорта также размещен двухэтажный административно-бытовой комплекс площадью 1,1 тыс. кв. м, гаражи для спецтехники, складские помещения, система освещения склонов и парковки из 60 опор высотой в 16 метров.
Курорт расположен в 5 км от Ревды, в 7 км от Первоуральска и в 45 км от центра Екатеринбурга. «Право долгосрочной аренды земельного участка в 40 га, срок до 2052 года»,— говорится в объявлении.
Иван Михайлов не стал объяснять причины продажи, однако указал перспективу развития гостиничного и апартаментного формата, масштабирования трасс и подъемников, проведения фестивалей, корпоративных мероприятий. Согласно сервису kartoteka.ru, компания ГТЦ «Гора Волчиха» не раскрывает данные о финансовых показателях.