Патрушев предложил создать в России центр развития морских технологий

В России необходимо построить морской центр для полного цикла развития морских технологий. Об этом заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Патрушева, центр мог бы развивать морские технологии по разным направлениям — «от образования и науки до испытаний и внедрения в производство». Он отметил, что сейчас морская деятельность становится сферой глобальной конкуренции, особенно, когда речь идет о технологиях. Из-за того, что в России не предусмотрена система морских технологий полного цикла, национальная безопасность страны находится под угрозой, утверждает господин Патрушев.

«Сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере обеспечить проектирование и строительство собственных судов, оснащенных современными средствами навигации, микроэлектроникой и цифровыми системами российского производства. Такое положение дел формирует угрозы национальной безопасности России в сфере морской деятельности»,— отметил помощник президента (цитата по «РИА Новости»).

В декабре прошлого года в интервью «Ъ» Николай Патрушев заявлял, что, вопреки активному развитию судостроительной промышленности России, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. По его словам, сейчас в судостроении необходимо проектировать уникальные технологии на десятилетия вперед.