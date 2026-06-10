Патрушев предложил создать в России центр развития морских технологий
В России необходимо построить морской центр для полного цикла развития морских технологий. Об этом заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам господина Патрушева, центр мог бы развивать морские технологии по разным направлениям — «от образования и науки до испытаний и внедрения в производство». Он отметил, что сейчас морская деятельность становится сферой глобальной конкуренции, особенно, когда речь идет о технологиях. Из-за того, что в России не предусмотрена система морских технологий полного цикла, национальная безопасность страны находится под угрозой, утверждает господин Патрушев.
«Сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере обеспечить проектирование и строительство собственных судов, оснащенных современными средствами навигации, микроэлектроникой и цифровыми системами российского производства. Такое положение дел формирует угрозы национальной безопасности России в сфере морской деятельности»,— отметил помощник президента (цитата по «РИА Новости»).
В декабре прошлого года в интервью «Ъ» Николай Патрушев заявлял, что, вопреки активному развитию судостроительной промышленности России, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. По его словам, сейчас в судостроении необходимо проектировать уникальные технологии на десятилетия вперед.