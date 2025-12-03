Патрушев заявил об исчерпании научно-технического задела в судостроении России

Вопреки активному развитию судостроительной промышленности России, научно-технический задел прежних лет практически исчерпан. Об этом в интервью «Ъ» сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что сейчас задачи отрасли существенно изменились. Сейчас в судостроении необходимо проектировать уникальные технологии на десятилетия вперед.

«Уже сегодня надо понимать, какой станет судостроительная отрасль через десятилетия, просчитать востребованность технологий, сформировать условия для изобретения и испытания перспективных образцов гражданской и военной морской техники»,— сказал господин Патрушев.

Николай Патрушев отметил, что в российском судостроении не развита координация научных исследований. Их проводят по запросу отдельных заказчиков, исследования зачастую друг друга дублируют, отраслевые научно-исследовательские институты действуют независимо друг от друга. Над этими проблемами будет работать новый петербургский Национальный исследовательский центр судостроения им. А. Н. Крылова, отметил господин Патрушев.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» Николая Патрушева.