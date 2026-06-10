Nike установила самые высокие цены на футболки «своих» сборных на ЧМ-2026
Болельщикам сборных Англии, Франции и Бразилии придется заплатить за лицензионные футболки своих команд больше, чем болельщикам многих других сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу 2026.
Игроки сборной Франции на тренировке
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Как сообщает The Guardian, компания Nike установила самые высокие цены на майки сборных, партнером которых она является. Так, например, футболка сборной Франции от Nike обойдется в €110, тогда как футболка сборной Испании от Adidas или сборной Португалии от Puma — в €100. Детская футболка от Nike стоит €85, от Puma — €80, от Adidas — €75.
В Англии же цены на футболки от Nike могут достигать почти €160 (135 фунтов) — по таким ценам компания продает майки с символикой конкретных матчей сборной Англии на групповом этапе.
Опрошенные The Guardian аналитики отмечают, что цены на футболки, посвященные чемпионатам мира, постоянно растут. По подсчетам независимого эксперта Питера Ролмана, с 2010 года, когда ЧМ проходил в ЮАР, средние цены на сувенирные лицензионные футболки выросли на 53%. В Англии цены выросли еще больше — на 200%. По данным Питера Ролмана, во время ЧМ-2010 майки стоили в среднем 45 фунтов. Правда, тогда экипировку для сборной Англии шила компания Umbro, а не Nike, которая стала официальным поставщиком с 2013 года.
Подробнее о расстановке сил перед началом чемпионата мира по футболу «Ъ» писал в материале «Квартетный вопрос».