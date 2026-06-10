Nike установила самые высокие цены на футболки «своих» сборных на ЧМ-2026

Болельщикам сборных Англии, Франции и Бразилии придется заплатить за лицензионные футболки своих команд больше, чем болельщикам многих других сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки сборной Франции на тренировке

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Игроки сборной Франции на тренировке

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Как сообщает The Guardian, компания Nike установила самые высокие цены на майки сборных, партнером которых она является. Так, например, футболка сборной Франции от Nike обойдется в €110, тогда как футболка сборной Испании от Adidas или сборной Португалии от Puma — в €100. Детская футболка от Nike стоит €85, от Puma — €80, от Adidas — €75.

В Англии же цены на футболки от Nike могут достигать почти €160 (135 фунтов) — по таким ценам компания продает майки с символикой конкретных матчей сборной Англии на групповом этапе.

Опрошенные The Guardian аналитики отмечают, что цены на футболки, посвященные чемпионатам мира, постоянно растут. По подсчетам независимого эксперта Питера Ролмана, с 2010 года, когда ЧМ проходил в ЮАР, средние цены на сувенирные лицензионные футболки выросли на 53%. В Англии цены выросли еще больше — на 200%. По данным Питера Ролмана, во время ЧМ-2010 майки стоили в среднем 45 фунтов. Правда, тогда экипировку для сборной Англии шила компания Umbro, а не Nike, которая стала официальным поставщиком с 2013 года.

Подробнее о расстановке сил перед началом чемпионата мира по футболу «Ъ» писал в материале «Квартетный вопрос».

Фотогалерея Ведущие игроки сильнейших сборных ЧМ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Следующая фотография 1 / 19 Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Смотреть

Евгений Хвостик