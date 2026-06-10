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Карелия привлекла на ПМЭФ-2026 инвестиции на 18 млрд рублей

Республика Карелия подписала на Петербургском международном экономическом форуме 13 соглашений на общую сумму 18 млрд рублей. Среди ключевых проектов — строительство предприятия по добыче габбро-диабаза в Кондопожском районе мощностью 2 млн тонн щебня в год, возведение всесезонных отелей на побережье Белого моря и запуск Сегозерской ГЭС.

Регион провел десятки деловых встреч

Регион провел десятки деловых встреч

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Регион провел десятки деловых встреч

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Артур Парфенчиков, договоренности также включают расширение поставок карельской продукции в федеральную сеть «Магнит», сотрудничество с Wildberries для продвижения местных предпринимателей и строительство отелей в Пудожском районе, Кондопоге и Сортавале. Всего регион провел десятки деловых встреч, итогом которых станут новые рабочие места, доходы в бюджет и развитие инфраструктуры.

Кирилл Конторщиков

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