Карелия привлекла на ПМЭФ-2026 инвестиции на 18 млрд рублей

Республика Карелия подписала на Петербургском международном экономическом форуме 13 соглашений на общую сумму 18 млрд рублей. Среди ключевых проектов — строительство предприятия по добыче габбро-диабаза в Кондопожском районе мощностью 2 млн тонн щебня в год, возведение всесезонных отелей на побережье Белого моря и запуск Сегозерской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регион провел десятки деловых встреч

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Регион провел десятки деловых встреч

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Артур Парфенчиков, договоренности также включают расширение поставок карельской продукции в федеральную сеть «Магнит», сотрудничество с Wildberries для продвижения местных предпринимателей и строительство отелей в Пудожском районе, Кондопоге и Сортавале. Всего регион провел десятки деловых встреч, итогом которых станут новые рабочие места, доходы в бюджет и развитие инфраструктуры.

Кирилл Конторщиков