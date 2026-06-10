«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какие сценарии использования дронов в гражданском секторе разработаны по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

От сельского хозяйства и лесного надзора до промышленности и контроля ЖКХ: беспилотники уже активно применяют в этих отраслях. И можно было бы подумать, что это гонка за трендом, но нет, в эту практику вшита экономика и эффективность. Например, в агросекторе обработка полей с воздуха обходится почти на треть дешевле традиционного трактора и экономит до 40% удобрений.

В лесном хозяйстве оперативное выявление возгораний позволяет снижать число крупных пожаров в четыре раза. В ЖКХ дроны с тепловизорами мгновенно находят утечки тепла на магистралях без привлечения дорогостоящей высотной техники.

Всего по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» разработано более 40 готовых сценариев использования дронов в гражданском секторе. И применение технологии будет только расширяться, заметил заместитель гендиректора Федерального центра беспилотных авиационных систем Игорь Дёмин:

«В Нижегородской области тестируется доставка короткого плеча. Эта доставка так называемой последней мили, время сокращается почти в два раза: с 1,5-2 часов до 40 минут от заказа до двери. То есть эта схема, по которой со склада или с даркстора товар по вашему заказу грузят на дрон, дрон летит в промежуточную точку, в которой действует уже пеший курьер, доставляющий товар до квартир.

Естественно, мы будем наблюдать оптимизацию логистики, экономичность, и вообще в целом это там технологически оправдано. Я бы отметил несколько топ-отраслей по стоимостному объему применения беспилотных авиационных систем в России. Например, линейный мониторинг трубопроводов с обслуживанием ЛЭП — 4,5 млрд руб. Строительство, землеустройство — порядка 2 млрд руб. Это сбор данных для построения, уточнения планов и карт, это картографирование».

По оценке Федерального центра беспилотных авиационных систем, объем российского рынка услуг с использованием дронов превысил 26,5 млрд руб. Ожидается, что к 2035-му он должен увеличиться минимум в 25 раз, до 650 млрд руб.