Замдиректора курганского департамента охраны окружающей среды уволили

После проверки деятельности ведомства уволен первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Анатолий Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оценку деятельности управления лесного хозяйства департамента области провела контрольно-счетная палата региона по поручению губернатора Вадима Шумкова. Проверка показала нарушения по начислению арендной платы разных бюджетов за аренду лесов и по обеспечению граждан деловой древесиной и дровами. Кроме того, управление не занимается системным упорядочиванием заявлений от граждан на получение льготной древесины. Действия некоторых сотрудников признали неудовлетворительными, и Анатолия Тарасенко уволили. Материалы по выявленным нарушениям направят в полицию.

Виталина Ярховска