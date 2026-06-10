Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Отчетно-выборная конференция организации прошла в здании Олимпийского комитета России в Москве.

Срок полномочий Виктора Майгурова составит четыре года. За него проголосовали 46 делегатов, за его оппонента Юрия Батманова — 6.

Также был избран новый состав исполнительного комитета СБР. В него вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.

Виктору Майгурову 57 лет. Он является двукратным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мир. Пост президента СБР господин Майгуров занимает с 2020 года, в октябре 2022 года был переизбран на новый срок.

Таисия Орлова