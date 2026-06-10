ПСК: хранение в банке не спасло от роста цен на жилье

За четыре с лишним года даже самые выгодные банковские вклады в Петербурге не смогли обогнать рост цен на новостройки. В ГК «ПСК» проанализировали динамику доходности депозитов и стоимости жилья и пришли к выводу, что сбережения, которые в начале 2022 года позволяли купить 40 кв. м, к апрелю 2026 года превратились в возможность приобрести лишь 37 квадратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На накопленные деньги вместо 40 кв. м можно купить только 37 квадратов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На накопленные деньги вместо 40 кв. м можно купить только 37 квадратов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За отправную точку взята сумма в 7,5 млн руб., что являлось средней суммой сделки на первичном рынке. В начале 2022 года за эту цену можно было купить 40 кв. м в новостройке. По ежемесячным оценкам 10 крупнейших банков, лучшие ставки за этот период находились в диапазоне от 6,8% до 22,3% годовых. Расчет показал: если бы с января 2022 года средства лежали на депозите под максимальные ежемесячные ставки с капитализацией, то к маю 2026 года сумма выросла бы до 13,45 млн руб. до налогов. После уплаты НДФЛ (около 0,5 млн руб.) осталось бы 12,94 млн руб. За тот же период средняя цена квадрата выросла со 187,5 тыс. до 349 тыс. руб., то есть на 83,7%. На накопленные деньги вместо 40 кв. м можно купить только 37 квадратов.

Единственный промежуток, когда валовая сумма на депозите превышала стоимость 40 кв. м, — с июнь по август 2025 года, однако налог почти полностью съедал эту разницу. Более активная стратегия с перекладыванием средств под пиковые ставки (до 22,3% годовых) могла бы принести после налогов 14,4 млн руб. — этого хватило бы на 41 кв. м.

Девелопер подводит итог, что хранение крупных сумм на вкладах позволяет лишь сохранить позиции, но не обогнать рост цен на жилье. А с учетом снижения ставок с 2025 года отставание будет только увеличиваться.

Сазонов Егор