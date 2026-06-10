Данные о судозаходах в Сарапуле отнесли к категории «для служебного пользования»

Администрация Сарапула назвала данные о прибытии теплоходов к новому причалу информацией «для служебного пользования», которая не размещается в открытом доступе «в целях соблюдения безопасности». Так муниципалитет ответил местному жителю, который поинтересовался, когда прибудут новые суда, под постом во «ВКонтакте» об открытии модульного дебаркадера 4 июня. Тогда город принял трехпалубный туристический теплоход «Михаил Кутузов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Шестаков, vk Фото: Виктор Шестаков, vk

Сезон навигации начался в июне и продлится до октября. По данным открытого портала «Речные круизы», 11 июня в Сарапул должен причалить теплоход «Мамин-Сибиряк», 13 июня —«Михаил Кутузов» и «Юрий Никулин», 18 июня — «Павел Бажов». Какие именно данные относятся к категории «для служебного пользования», не уточняется.

Напомним, в мае 2025 года доступ к старому причалу был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной. Тогда в провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. В результате ограничения город перестал принимать теплоходы. Из-за закрытия пристани в тот сезон навигации город потерял около 40 тыс. речных туристов.

Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.

В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. Летом 2026 года в Сарапул могут начать заходить суда «Метеор 120Р» из Казани. Также компания «Конт» из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестпроект по строительству стационарного причала в Сарапуле к 2027 году.