Оператор речфлота планирует запустить рейс «Метеора» по Каме с заходом в Сарапул

Речное сообщение Казань—Сарапул на судах «Метеор 120Р» могут возобновить летом 2026 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора нижегородского оператора скоростного речного флота «Водолед» Никиту Итальянцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На июль—август предварительно запланировано порядка пяти рейсов в обоих направлениях <...> При этом Сарапул не будет конечной точкой этого маршрута. На следующий день "Метеор" из Сарапула будет направляться в сторону Перми. Но более конкретная информация по данному маршруту будет доступна уже после начала навигации»,— сказал господин Итальянцев.

При благоприятной паводковой ситуации компания начнет навигацию по Каме 2 мая рейсом Нижний Новгород—Казань.

Напомним, «Метеоры» курсировали по направлению Казань—Сарапул в 2024 году. Сейчас во втором городе идет строительство нового причала: летом 2025 года произошло обрушение набережной в этой части, навигация была закрыта. Туристические теплоходы не останавливались. На изготовление нового причала направлено 68 млн руб. Работы ведет компания «Пермская судоверфь». Власти Сарапула рассчитывают принять первый борт 30 мая.