Оператор речфлота планирует запустить рейс «Метеора» по Каме с заходом в Сарапул
Речное сообщение Казань—Сарапул на судах «Метеор 120Р» могут возобновить летом 2026 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора нижегородского оператора скоростного речного флота «Водолед» Никиту Итальянцева.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«На июль—август предварительно запланировано порядка пяти рейсов в обоих направлениях <...> При этом Сарапул не будет конечной точкой этого маршрута. На следующий день "Метеор" из Сарапула будет направляться в сторону Перми. Но более конкретная информация по данному маршруту будет доступна уже после начала навигации»,— сказал господин Итальянцев.
При благоприятной паводковой ситуации компания начнет навигацию по Каме 2 мая рейсом Нижний Новгород—Казань.
Напомним, «Метеоры» курсировали по направлению Казань—Сарапул в 2024 году. Сейчас во втором городе идет строительство нового причала: летом 2025 года произошло обрушение набережной в этой части, навигация была закрыта. Туристические теплоходы не останавливались. На изготовление нового причала направлено 68 млн руб. Работы ведет компания «Пермская судоверфь». Власти Сарапула рассчитывают принять первый борт 30 мая.