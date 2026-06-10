Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов выросло почти вдвое

За январь — май 2026 года из Нижегородской области выдворили 862 мигранта. Все они были нарушителями по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ), сообщили в региональном управлении ФССП. За аналогичный период 2025 года выдворили 450 иностранцев — меньше в 1,9 раза.

Среди последних за пределы РФ нижегородские приставы выдворили гражданина Судана, а также нескольких граждан Таджикистана и Киргизии.

Большинство подвергнутых административному выдворению иностранцев — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана. Также среди выдворенных в этом году иностранцев были граждане Конго, Кубы, Индии, Ганы и Вьетнама.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2025 год из Нижегородской области выдворили более 1,1 тыс. иностранцев.

Галина Шамберина