Из Нижегородской области с начала года выдворили 1111 мигрантов
С начала 2025 года по 10 декабря судебные приставы выдворили из Нижегородской области 1111 иностранцев. По данным регионального управления ФССП, все они нарушили правила пребывания в России.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Административному выдворению подверглись граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Белоруссии, Туркменистана, Молдовы, а также Китая, Алжира, Камеруна, Нигерии и Египта.
Перед отправкой из России иностранцев помещают в спецучреждение для содержания лиц, подлежащих выдворению. После оформления необходимых документов судебные приставы доставляют их до пункта пропуска через государственную границу и официально передают сотрудникам пограничной службы.