Оборот компаний УрФО в I квартале снизился на 9% к аналогичному периоду

Оборот организаций Уральского федерального округа по всем видам экономической деятельности в I квартале 2026 г. составил 9,8 трлн руб., сообщили в Свердловскстате. Это на 9% меньше, чем в I квартале 2025 года. Индекс промышленного производства при этом остался на прежнем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем отгруженных товаров, работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых составил 2,7 трлн руб., что на 19,6% меньше показателей квартала прошлого года. Из всех регионов УрФО 94,6% объема покрывают Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Обрабатывающие предприятия произвели продукции на 2,1 трлн руб., что составляет 86,2% к уровню I квартала 2025 года. Сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром выросла за год на 17,5%, объем отгруженных товаров в ней достиг 336,6 млрд руб.

Объем строительных работ в УрФО в I квартале снизился на 15,1%, составив 395,5 млрд руб. «Наиболее интенсивно строительство велось в Свердловской области, где объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство", составил 101,8 млрд руб.»,— указали в Свердловскстате.

За I квартал в УрФО ввели 2,4 млн кв. м жилья, что составило 87,3% к уровню I квартала 2025 года. «Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Тюменская область без автономных округов, на территории этих субъектов Российской Федерации введено 1 373,2 и 551,1 тыс. кв. м соответственно»,— говорится в отчете.

Напомним, по итогам 2025 года 39,3% сотрудников, владельцев и руководителей предприятий ответили, что экономическая ситуация в компании за год ухудшилась, оценили в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей. Годом ранее таких респондентов было в 2,8 раза меньше.

Анна Капустина