Доля свердловских компаний, где ухудшилась ситуация за год, выросла в 2,8 раза

39,3% сотрудников, владельцев и руководителей предприятий ответили, что экономическая ситуация в компании за год ухудшилась по итогам 2025 года, следует из данных ежегодного мониторинга СОСПП (Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей). В 2024 году доля таких опрошенных составляла 14,2% — это в 2,8 раза меньше.

В опросе принимали участие руководители предприятий (44,8% опрошенных), собственники (42,8%) и сотрудники (12,4%).

32,4% опрошенных сообщили, что ситуация стабильная, без отрицательной или положительной динамики. 15,2% заявили, что ситуация остается стабильно тяжелой. Еще 13,1% опрошенных считают, что ситуация на предприятиях стала лучше. Общеая доля негативных оценок составила 54,5%.

Особенно ухудшение отметили опрошенные из крупных предприятий — там об ухудшении экономической ситуации 48,1% опрошенных. В опросе по итогам 2024 года их доля составляла 13,8%.

Наибольшие доли отметивших ухудшение ситуации наблюдают в отрасли транспорта и логистики (67%), обрабатывающей промышленности (63%), торговля (58%). Меньше всего — сфера услуг (37%).

Среди наиболее острых проблем, отмеченных респондентами, — недостаток квалифицированных кадров (66,2%), высокая ключевая ставка ЦБ РФ (42,6%), рост тарифов, рост цен поставщиков и недостаток оборотных средств (по 23,7%). 57,2% опрошенных, рассуждая о том, какие факторы поспособствовали развитию предприятия, заявили, что таких факторов не было.

Анна Капустина