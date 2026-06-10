Госдума упростила процесс регистрации ребенка после смерти отца

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий статус детей, зачатых с помощью ЭКО после гибели отца. Поправки к Семейному кодексу и закону «Об актах гражданского состояния» позволят признавать умершего ветерана боевых действий отцом ребенка, родившегося более чем через 300 дней после его смерти. Главное условие — прижизненное нотариальное согласие мужчины на использование его биоматериала.

Действующее законодательство, говорится в пояснительной записке, ставит в юридический тупик семьи, в которых вдова решается на ЭКО с использованием замороженной спермы погибшего супруга. Сейчас отцом автоматически признается муж матери, если ребенок родился в течение 300 дней со дня смерти супруга. Если этот срок истек, а на практике с момента гибели до процедуры ЭКО и родов часто проходит больше года, юридического отца у ребенка нет. Записать умершего в свидетельство о рождении невозможно.

Поправки к ст. 48 Семейного кодекса устанавливают, что при рождении ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий «правило 300 дней» работать не будет. Для внесения сведений об отце потребуется три документа: свидетельство о браке; справка из медорганизации о том, что использован биоматериал именно супруга; нотариально удостоверенное согласие умершего, данное им при жизни. Аналогичные изменения вносятся в закон «Об актах гражданского состояния». Законопроект также позволит мужчине при жизни определить имя и фамилию будущего ребенка или делегировать это право матери.

«Законопроект будет способствовать укреплению и поддержке семей с детьми, а также демографической политике страны в целом»,— поясняют авторы инициативы. Принятие поправок, считают депутаты, позволит детям полноценно устанавливать отцовство и получать меры социальной поддержки, в том числе пенсию по потере кормильца. Замглавы думского комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (ЕР), представляя законопроект в Госдуме, анонсировал доработку документа ко второму чтению. «Возможно, придется решать вопросы, которые связаны с наследованием и иными правовыми последствиями»,— сказал он.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «ЭКО для СВО».

Наталья Костарнова