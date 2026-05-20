На создание постов весогаборитного контроля в Тамбовской области направят 765 млн

ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило четыре конкурса в электронной форме на оборудование и модернизацию постов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения. Общая начальная стоимость контрактов составляет 765,9 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Во всех случаях подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию (ПСД), провести капитальный ремонт дорожного участка и смонтировать или модернизировать посты весогабаритного контроля, а затем осуществлять содержание объекта. Срок выполнения работ по каждому контракту — с даты заключения договора до 1 декабря 2029 года.

Первый контракт стоимостью 152,9 млн руб. касается участка дороги «Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — «Орел — Тамбов». Второй контракт (153,6 млн руб.) предполагает обустройство контроля на дороге «Тамбов — Шацк», третий (152,9 млн руб.) — на трассе «Тамбов — Котовск», четвертый (306,5 млн руб.) — на дороге Мичуринск — Петровское — «Орел — Тамбов». Во всех случаях протяженность участка работ предстоит уточнить при создании ПСД.

Заявки по трем конкурсам принимаются до 5 июня, итоги планируется подвести 10 июня. На четвертый конкурс заявки будут приниматься до 8 июня, победителя определят 11 июня. Источник финансирования во всех случаях — областной бюджет.

Ульяна Ларионова