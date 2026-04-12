Неизвестные пытались захватить судно у берегов Йемена

Группа вооруженных людей пыталась захватить парусное судно в 54 км к юго-западу от портового города Ходейда в Йемене. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, к судну подошла лодка с 10–12 людьми на борту. Из них четыре–пять были вооружены автоматическим оружием. Неизвестные потребовали, чтобы парусное судно остановилось. Капитан отказался, после чего вооруженные люди попытались высадиться на судно.

Капитан парусного судна запустил сигнальную ракету, после чего лодка развернулась и направилась на юго-восток. Началось расследование инцидента. «Судам рекомендуется соблюдать осторожность при транзите и сообщать о любых подозрительных действиях UKMTO»,— указано в заявлении управления.