У метро «Приморская» начали сносить незаконный павильон

Власти Санкт-Петербурга приступили к демонтажу самовольного павильона у станции метро «Приморская». Решение принято из за того, что владелец не исполнил требования о добровольном сносе, сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы ведутся поэтапно — сверху вниз, с применением стенорезных машин

Фото: Пресс-служба ККИ Работы ведутся поэтапно — сверху вниз, с применением стенорезных машин

Фото: Пресс-служба ККИ

Работы ведутся поэтапно — сверху вниз, с применением стенорезных машин. В настоящее время разбирают верхний этаж. После завершения демонтажа территорию благоустроят сотрудники администрации Василеостровского района. Затраты на снос взыщут с бывшего арендатора в претензионном порядке.

История со сносом здания длится еще с 2000-х годов. Строить на этом месте ТЦ запрещено. Поэтому предпринимателю выдали разрешение на возведение ларька. Со временем он разросся до крупного торгового центра. В 2010 году Смольный постановил, что максимальная площадь уже работавшего на тот момент ТЦ здесь не должна превышать 150 квадратных метров, но здание так и не привели в соответствие с требованиями.

Ранее, как писал «Ъ Северо-Запад», Государственная административно-техническая инспекция объявила предостережение бывшему собственнику ТЦ. Он должен был снести объект до 20 апреля. Однако этого так и не произошло.

Карина Дроздецкая