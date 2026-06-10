Госдума приняла закон о запрете депортации участвовавших в СВО иностранцев

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете депортации из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ. Изменения внесены в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Нововведения коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований. Закон предусматривает, что иностранцев нельзя будет депортировать из России. Также им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы нельзя будет аннулировать.

Авторы инициативы предложили не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно тексту закона, все эти решения прекратят свое действие.

В мае правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев-участников СВО и членов их семей.

Подробнее — в материале «Ъ» «От поддержки до высылки».