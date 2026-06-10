ISU проведет объединенный чемпионат мира по четырем дисциплинам в 2028 году

Международный союз конькобежцев (ISU) объединил чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному катанию в один турнир. Первое соревнование в таком формате состоится в Пекине в 2028 года.

Концепцию турнира представил президент ISU Ким Чжэ Ель. Объединенный чемпионат мира будет длиться две недели. Также в рамках состязания пройдет церемония вручения премии ISU Skating Awards.

Сейчас мировые первенства по этим дисциплинам проходят в разное время и в разных местах. В 2027 году чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Финляндии, по синхронному катанию — в Великобритании, по шорт-треку — в Южной Корее, по конькобежному спорту — в Китае.

С 10 по 12 июня на Тенерифе проходит конгресс ISU. В его ходе будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета.

Таисия Орлова