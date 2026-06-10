Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 июня начнет рассматривать дело RC Group

В Ленинский районный суд Екатеринбурга передали дело уральского филиала RC Group, по которому проходят трое обвиняемых — Ярослав Гамов, Данил Залевский, Максим Тимофеев, следует из данных картотеки суда. Каждому из них инкриминировали один эпизод мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Первое заседание назначено на 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как утверждает общественник Дмитрий Чукреев, уголовное преследование фигурантов началось после обращений к нему нескольких местных жителей. Те рассказали, что в офисе компании их вынуждали брать денежные займы и переводить их на счет компании под видом инвестиций, обещая взамен стабильный доход. Якобы схема действовала по принципу «финансовой пирамиды». По словам Дмитрия Чукреева, жертвами RC Group стали сотни жителей России: сперва компания пыталась заработать на пенсионерах, а потом переключилась на молодежь, в частности, под ее влияние попадали ученики старших классов и студенты, которые переводили компании суммы от 100 тыс. руб.

Сама RC Group позиционирует себя как группа компаний, специализирующаяся на развитии широкой линейки IT-продуктов в различных областях. Она была создана в 2020 году в Санкт-Петербурге. Компанией управляет ООО УК «ЭРСИ ГРУПП». Помимо Марии Михайловой, которая была экс-кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга, у организации еще два совладельца — Елена Мищенко и Егор Патов. Мария Михайлова также руководит благотворительным фондом, который занимается поддержкой участников СВО.

Вскоре после обращений потерпевших юристы общественника написали заявление в полицию. В июле 2025 года на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин, потребовав доклад о ходе проверок.

В апреле 2026 года сообщалось об обысках в головном офисе RC Group. Следственные действия проводились в рамках уголовных дел о невыплате заработной платы и мошенничестве, а операции по ряду счетов организации приостановлены. В отношении компании расследуется уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в марте 2026 года. Поводом послужили обращения более 150 жителей Татарстана, которые вложили средства в проект, рассчитывая на получение дохода.

Артем Путилов