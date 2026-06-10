Тайвань впервые применил американские HIMARS возле берегов Китая
Во время учений на западном берегу Тайваня впервые было отработано применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).
«Сегодня 10-й армейский корпус сухопутных войск провел боевые стрельбы из HIMARS в районе устья реки Дацзя», — указано в сообщении.
Ранее подобные тренировки проходили лишь в восточной части острова, вдали от материкового Китая.
В феврале Филиппины, Япония и США провели четырехдневные военно-морские учения вблизи пролива Баши между Филиппинами и Тайванем — впервые расширив зону маневров за пределы Южно-Китайского моря. Участники подчеркивали, что учения направлены на повышение «оперативной совместимости наших вооруженных сил для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и не должны «вызывать беспокойства».