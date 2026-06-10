В Самаре подрядчик из «дела минстроя» обанкротился из-за многомиллионных долгов

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ФНС и признал несостоятельным ООО «Тет А Тет “М”» — компанию, оказавшуюся в центре скандала с нарушеними при сдаче соцобъектов в регионе. Причиной судебного решения стала задолженность перед бюджетом в размере 39,2 млн рублей. Процесс проходил с декабря 2025 года. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках процедуры банкротства на шесть месяцев открыто конкурсное производство. Курировать процесс поручено Ольге Алькеме — арбитражному управляющему из ассоциации «Центр финансового оздоровления предприятий АПК». Ее отчет о ходе процедуры суд заслушает 30 ноября. При этом за ООО «Тет А Тет "М"» сохраняется право оспорить решение о банкротстве в апелляционной инстанции.

История фирмы насчитывает более двух десятилетий: юрлицо появилось в сентябре 2005 года. За годы работы организация заключила 61 контракт с государством, а в период с 2020 по 2023 год ее оборот приблизился к 2 млрд рублей. При этом за неисполнение работ по двум контрактам фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2021 году компания занималась строительством культурнодосуговых центров в поселках Тимашево и Глушицкий по нацпроекту «Культура». При общей стоимости работ в 219 млн рублей объекты ввели в эксплуатацию с опозданием; ревизия вскрыла системные недочеты — от погрешностей в проектной документации до нарушений требований пожарной безопасности. Тем не менее, профильное ведомство оформило разрешительные бумаги, несмотря на очевидные изъяны. В результате муниципалитеты понесли потери в размере свыше 2,6 млн рублей.

Эти факты легли в основу уголовного дела против экс-главы регионального минстроя Николая Плаксина: ему инкриминировали превышение должностных полномочий и служебный подлог. В июле 2025 года суд назначил бывшему чиновнику четыре года колонии общего режима и двухлетний запрет на работу в госорганах. В феврале 2026 года областной суд скорректировал приговор: срок сократили до 3 лет, эпизод со служебным подлогом исключили, а статью о превышении полномочий переквалифицировали на менее тяжкую.

Сейчас Николай Плаксин является обвиняемым по другому уголовному делу — о превышении полномочий и организации преступного сообщества в связи со строительством метрополитена в Самаре. Его фигурантами также стали бывший председатель областного правительства Виктор Кудряшов и экс-министр строительства региона Михаил Асеев. Один из участников процесса, бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, скончался в декабре 2025 года от онкологического заболевания.

Георгий Портнов