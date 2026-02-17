Экс-министр строительства Самарской области выйдет на свободу на год раньше

Самарский областной суд смягчил приговор бывшему министру строительства региона Николаю Плаксину, сократив срок лишения свободы с четырех до трех лет. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин

Фото: samregion.ru Бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин

Фото: samregion.ru

В июле 2025 года Ленинский районный суд Самары приговорил Плаксина к четырем годам колонии общего режима и запретил занимать государственные должности в течение двух лет. Николая Плаксина признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по делу о строительстве культурно-досуговых центров в поселках Тимашево и Глушицкий по нацпроекту «Культура».

По данным следствия, в проектной документации и системе пожарной безопасности были нарушения. Несмотря на это, министерство строительства региона выдало разрешения на ввод объектов и оформило фиктивную документацию. После вмешательства прокуратуры эксплуатация зданий была приостановлена, а затем возобновлена, когда недостатки устранили.

Также Плаксина и других бывших чиновников, еще одного экс-руководителя областного минстроя Михаила Асеева, бывшего председателя самарского правительства Виктора Кудряшова и экс-министра финансов Андрея Прямилова, обвинили в махинациях с финансами на строительство самарского метро. Все фигуранты были арестованы. Андрей Прямилов скончался от онкологического заболевания.

Георгий Портнов