Дело экс-главы самарского правительства передано в суд

Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело бывшего председателя регионального правительства Виктора Кудряшова. Накануне расследование было завершено и утверждено обвинение. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года Виктор Кудряшов и бывший министр строительства региона Михаил Асеев были задержаны и арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В рамках расследования также были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего врио министра строительства Николая Плаксина и экс-главы министерства управления финансами Андрея Прямилова, который скончался от онкологического заболевания в конце 2025 года. Фабула уголовного дела касается махинаций с деньгами при строительстве самарского метро.

В июле 2025 года Плаксин был осужден по делу, связанному со строительством двух культурных центров в регионе. Экс-глава обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).

Суд приговорил Николая Плаксина к четырем годам колонии общего режима с запретом на занятие государственных должностей в течение двух лет. После этого облсуд сократил срок заключения бывшему министру строительства Самарской области до трех лет.

Георгий Портнов