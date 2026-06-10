На содержание дорог в Челябинской области миндортранс выделит 2 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило два аукциона на содержание региональных и межмуниципальных дорог региона в 2026–2028 годах. Общая начальная стоимость контрактов превышает 1,9 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Первый контракт на сумму 1 млрд руб. предусматривает обслуживание 827 км дорог в Карабашском и Кыштымском городских округах, а также в Каслинском муниципальном округе, а второй — 900 млн руб. для содержания 643 км трасс в Челябинске, в Аргаяшском и Сосновском округах. Согласно техзаданиям, будущим подрядчикам предстоит проводить противопаводковые мероприятия, устранять различные дефекты на дорогах и восстанавливать асфальтовое покрытие, очищать проезжую часть от мусора, промывать дорожные знаки и остановки, скашивать траву и выполнять прочие работы.

Контракты нужно будет исполнять с июля 2026 года по сентябрь 2028-го. Подрядчика планируют определить 26 июня.

Ольга Воробьева