Суд в Дубае запретил России подавать иски к участникам спора с Wintershall

Суд в DIFC (Международный финансовый центр в Дубае) подтвердил запрет на проведение в России судебных процессов против немецкой компании Wintershall Dea, арбитров и юридических представителей компании в ее споре с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отраслевое издание Global Arbitration Review (GAR).

Запрет датирован 4 июня. Судья Джереми Кук обосновал решение тем, что Россия «стремится подорвать арбитражное разбирательство всеми доступными ей способами». Он постановил прекратить все разбирательства в московском суде и воздержаться от инициирования новых до тех пор, пока арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге, сформированный в DIFC, не вынесет окончательный вердикт в этом споре.

Согласно судебному решению, Россия также должна «предпринять все необходимые шаги», чтобы отозвать решения, вынесенные судами в Москве. В сентябре 2025 года столичный арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Wintershall, ее юрфирме Aurelius Cotta и двум международным арбитрам о запрете продолжать разбирательство против России. В ноябре суд по требованию Генпрокуратуры наложил на компанию, ее представителей и арбитров штраф в €7,5 млрд за нарушение запрета. В том же месяце DIFC вынес предупреждение России из-за проведения судебного разбирательства в московском арбитраже.

Напомним, Wintershall Dea GmbH совместно с «Газпромом» занималась разработкой Уренгойского и Южно-Русского месторождений, а также владела долей в операторе газопровода «Северный поток-2». Немецкая корпорация утверждает, что в январе 2023 года была вынуждена уйти с российского рынка и что ее имущество экспроприировали. Из-за этого Wintershall Dea GmbH подала в Международный инвестиционный арбитраж в Гааге иск к Российской Федерации на €7,5 млрд.