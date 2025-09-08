Суд запретил Wintershall Dea судиться с Россией в Гааге

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH, ее юрфирме Aurelius Cotta, международным арбитрам Шарлю Понсе и Олуфунке Адекойя о запрете продолжать и поддерживать разбирательство против России при Постоянной палате третейского суда в Гааге (Нидерланды).

Спор был инициирован со ссылкой на положения договора к Энергетической хартии 1994 года, который Россией не был ратифицирован и не применялся.

Столичный арбитраж постановил, что в случае нарушения данного запрета с участников зарубежного процесса должно быть взыскано €7,5 млрд в пользу государства.

Взыскание может быть наложено, по данным “Ъ”, на доли немецкой корпорации в российских обществах.

По сведениям надзора, процесс за рубежом является незаконным как по местонахождению, так и по составу, заведомо настроен против ответчика и в целом ангажирован.

Как ранее писал “Ъ”, Wintershall Dea утверждает, что ее сотрудничество с ПАО «Газпром» в 2023 году было прекращено вследствие указов российского президента Владимира Путина, из-за которых корпорация лишилась возможности вести бизнес в России, а ее инвестиции в добычу полезных ископаемых были экспроприированы.

В свою очередь, Генпрокуратура России пришла к выводу, что они «являются надуманными и не соответствуют действительности». Надзор установил, что немецкая компания Wintershall Dea в РФ совместно с «Газпромом» помогала разрабатывать месторождения газа, однако в 2022 году после 17 лет сотрудничества объявила об уходе с российского рынка, использовав в качестве формального повода «действия РФ по защите русскоязычных граждан» в ряде регионов Украины, а также в Донбассе. Таким образом корпорация в одностороннем порядке нарушила заключенные договоры.

Мария Локотецкая