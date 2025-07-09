Международный арбитраж сократился до нелегитимности

“Ъ” стало известно о скандальной ситуации, сложившейся в Международном инвестиционном арбитраже в Гааге, рассматривающем иск немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH к Российской Федерации на €7,5 млрд. Ряд арбитров, ведущих разбирательство, в том числе представители Франции и Индии, подали в отставку, после чего суд перестал быть легитимным, однако слушания продолжились. В Генпрокуратуре РФ, отвечающей за международно-правовое сотрудничество страны, полагают, что, таким образом, слушания в Гааге «сохраняют сущность квазиправосудия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Немецкая Wintershall Dea GmbH вместе с «Газпромом» занималась разработкой Уренгойского и Южно-Русского месторождений, а кроме того, владела долей в операторе газопровода по дну Балтики из России в Германию «Северный поток-2». В январе 2023 года компания объявила о желании уйти с российского рынка. В конце того же года президент РФ Владимир Путин подписал указы о продаже долей иностранных акционеров, в том числе Wintershall Dea GmbH, российским компаниям.

Теперь немецкая корпорация, 17 лет успешно сотрудничавшая с «Газпромом», утверждает, что ее лишили возможности вести бизнес в России, а инвестиции экспроприировали, требуя компенсацию в €7,5 млрд.

В свою очередь, Генпрокуратура России подала заявление в арбитражный суд Москвы, настаивая на незаконности самого разбирательства в Гааге при современном составе суда, в который вошли в основном представители недружественных России государств, заинтересованные в ослаблении РФ.

Столичный арбитраж в апреле текущего года вынес решение, обязывающее Wintershall Dea, юридическую фирму Aurelius Cotta и других ответчиков приостановить разбирательство против России, а также наложил обеспечительные меры на ответчиков на сумму, аналогичную немецкому иску.

Разбирательство в Гааге продолжилось, однако ведущий его арбитр из Франции Хамид Гарави, очевидно оценив сложившуюся вокруг суда ситуацию, добровольно заявил самоотвод и прекратил свои полномочия в полдень 5 мая 2025 года. Теперь Генпрокуратура указывает, что именно с этой даты легитимность принимаемых международным арбитражем решений была «бесповоротно утрачена, поскольку другие участники спора не дали согласия на продолжение разбирательства усеченным составом арбитров».

Более того, 22 мая в слушаниях отказался участвовать Эдуардо Сикейрос, который выполнял функцию председательствующего арбитра. Таким образом, полагает надзор, господин Сикейрос, вероятно, осознал, что допустил формирование предвзятого состава трибунала, утвердив его главным арбитром аффилированную с правительством Великобритании Олуфунке Адекойя.

Напомним, что вопросы у российской стороны вызывала и фигура самого господина Сикейроса, который ранее работал в американской юрфирме Covington & Burling, представлявшей украинский «Нафтогаз». Последней арбитраж присудил $5 млрд. В качестве арбитра с украинской стороны в том деле выступал Шарль Понсе, участвующий и в новом суде с Россией.

Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, делом «Wintershall Dea GmbH против России» занимается узкий круг заинтересованных лиц, у которых заранее сформирована сугубо негативная позиция в отношении РФ.

Между тем вместо ушедшего господина Сикейроса функции назначающего лица 4 июня 2025 года были переданы судье Верховного суда Индии в отставке Дхананджая Йешванту Чандрачуду. Через месяц, 2 июля, изучив материалы дела, представитель Индии подал в отставку, сохранив тем самым свою деловую репутацию, нейтралитет, справедливость и приверженность букве международного права, отмечают в ГП.

Решение о самоустранении фактически принял и генеральный секретарь трибунала Марцин Петр Чепелак, который напрямую не участвовал в администрировании споров с участием Российской Федерации, поддерживая видимость легитимности в его работе. Однако, полагают в Генпрокуратуре, данный суд полностью подчинен «праву и воле Королевства Нидерландов — прямого участника агрессии против Российской Федерации», а сам трибунал «сохраняет сущность квазиправосудия».

Интересно, что под принятыми трибуналом после иска Генпрокуратуры процедурными актами стоит лишь подпись председательствующего арбитра Олуфунке Адекойя, а, например, Шарль Понсе их не санкционировал.

Возможно, полагают в российском надзорном ведомстве, его позиция связана с аннулированием 3 июня принятого с участием господина Понсе решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) по делу британской компании Rockhopper Exploration против Италии. Отмена этого решения произошла из-за того, что господин Понсе скрыл свое уголовное прошлое. В 1996 году он был осужден судом Милана за фальсификацию доказательств и лжесвидетельство. В любом случае, полагает российская сторона, господин Понсе теперь не может вершить правосудие.

В регламенте же самого трибунала говорится, что выбывший арбитр может быть заменен другим, однако не предусмотрено продолжение спора в отсутствие одного из судей.

Николай Сергеев