Россия поставила странам ЕАЭС рекордный объем товаров АПК в первом квартале

В первом квартале 2026 года Россия установила рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК) в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По данным федерального центра «Агроэкспорт», поставки составили около 3,6 млн т на сумму более $2,3 млрд, что на 28% и 22% выше показателей того же периода 2025 года соответственно.

Предыдущий рекорд по весу продукции был зафиксирован в 2023 году — свыше 3,4 млн т, а в стоимостном выражении — в 2025 году, около $1,9 млрд. Основными потребителями российской продукции выступили Казахстан (более 2,3 млн т), Белоруссия (около 890 тыс. т), Киргизия (свыше 220 тыс. т) и Армения (более 90 тыс. т).

Рост поставок обеспечили зерновые культуры, молочная и мясная продукция. Отгрузка кукурузы увеличилась в 18,6 раза — с 6,4 тыс. т до 119 тыс. т, пшеницы — в 3,2 раза, с 260 тыс. т до 820 тыс. т. Поставки ячменя выросли на 40%, овса — в 25 раз, гречихи — в 11 раз, ржи — в 1,7 раза. По молочной продукции наблюдается рост за счет молока и сливок. Мясной экспорт увеличился благодаря мясу и пищевым субпродуктам свиней.