Контракт на строительство школы в Курской области вновь торгуют за 1 млрд

Управление капстроительства Курской области объявило очередные торги по строительству здания Новопоселеновской средней общеобразовательной школы в Курском районе. Максимальная цена контракта вновь составляет 973,3 млн руб. Подрядчику обещают аванс в размере 30% от итоговой суммы. Информация появилась в ЕИС «Закупки» 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Школа на 500 мест (22 класса, две параллели) должна быть возведена на участке более 3,7 га по адресу: деревня 1-е Цветово, улица Школьная. Площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. м, а общая площадь трехэтажного здания с подвалом — 15,5 тыс. кв. м. На участке также планируют разместить котельную, площадки для тихого и активного отдыха детей, спортивное ядро с футбольным полем и площадку для проведения мероприятий.

Работы требуется завершить до 1 декабря 2027 года. Заявки на участие в торгах принимают до 17 июня. Итоги аукциона подведут 19 июня.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», предыдущие торги по Новопоселеновской школе объявляли в конце мая. Аукцион был отменен по инициативе заказчика — в документацию потребовалось внести изменения.

Сегодня также стало известно, что контракт на капремонт дома социального обслуживания «Первоцвет» в деревне 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курской области заключили с местным ООО «ТСК Альтернатива» Дмитрия Калмыкова. Компания стала единственным участником конкурса.

Денис Данилов