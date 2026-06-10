Курский интернат «Первоцвет» отремонтирует местная «Альтернатива» за 220 млн

Контракт на капремонт дома социального обслуживания «Первоцвет» в деревне 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета Курской области заключили с местным ООО «ТСК Альтернатива» Дмитрия Калмыкова. Компания была единственным участником конкурса, поэтому его признали несостоявшимся. Тем не менее с ней заключили соглашение по начальной цене в 219,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дом соцобслуживания «Первоцвет» был открыт в 1948 году. Тогда в нем воспитывались дети-сироты. В 1950-м Новопоселеновский детский дом был реорганизован в обычную сельскую школу. В то время там было 66 учеников.

Подрядчику предстоит обновление лестниц, потолков и электрических сетей учреждения. Также следует модернизировать пожарную сигнализацию и вентиляцию. Выполнить все работы нужно с 15 июня до 31 октября 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «ТСК Альтернатива» было зарегистрировано в Курске в октябре 2007 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Дмитрий Калмыков. 2025 год компания закончила с выручкой 157 млн руб. (+186% к прошлому году, когда показатель равнялся 55 млн руб.). и чистой прибылью 25 млн руб. (+623%, 3,5 млн руб.). С 2019 года общество выиграло 20 госконтрактов на 785 млн руб. в сумме.

Один из господрядов «Альтернативы» касался капремонта Букреевского дома социального обслуживания в Курской области. Начальная цена контракта составляла 177,1 млн руб. — победитель торгов снизил ее до 149,7 млн. Исполнение соглашения завершено — в ходе работ его стоимость выросла до 164,6 млн руб. Они полностью выполнены и оплачены.

Алина Морозова