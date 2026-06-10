Участник праймериз в Томской области выходит из «Единой России»

Сергей Кухальский, принимавший участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата в депутаты Госдумы РФ от Томской области, выходит из партии. Соответствующее заявление предприниматель и участник СВО опубликовал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

В самом документе причина не указывается. «Вот и все. Неплохая получилась история: интересная, веселая и порой немного грустная, а главное — поучительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь»,— говорится в записанном ролике.

Господин Кухальский в базе данных праймериз указан в качестве гендиректора ООО «Промстройэнерго. База №1». По итогам голосования в Томском одномандатном округе №180 он занял четвертое место (третье с учетом добавленных участнику 25% от числа набранных голосов). Кроме того, он участвовал в праймериз по партсписку на выборах областной законодательной думы и занял восьмое место (четвертое с учетом добавленных 25%) в территориальной группе №5.

Валерий Лавский