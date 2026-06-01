Победу на праймериз ЕР в Томской области одержали Илья Леонтьев и Михаил Киселев

Первый вице-спикер гордумы Томска Илья Леонтьев выиграл предварительное голосование «Единой России» (ЕР) на право быть выдвинутым кандидатом от партии на выборах в Госдуму РФ в Томском одномандатном округе №180. Он набрал 24,6 тыс. голосов, следует из базы данных праймериз.

Господин Леонтьев намного опередил действующего депутата Госдумы Татьяну Соломатину (12,5 тыс.), которая в 2021 году выиграла выборы в Обском округе. Но, как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом году Центризбирком из-за изменения численности избирателей объединил два одномандатных округа на территории региона.

При голосовании за партсписок больше всего голосов набрал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. Первоначально другой томский депутат Госдумы, избравшийся в 2021 году по партсписку, — Владимир Самокиш — также заявился на выборы. Но, как сообщили в региональном отделении ЕР, перед стартом голосования он снял свою кандидатуру.

