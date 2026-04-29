Капремонт курского интерната потребует до 219 млн рублей

В Курской области начали искать подрядчика для капитального ремонта дома социального обслуживания «Первоцвет» в деревне 1-е Цветово Новопоселеновского сельсовета. Начальная цена контракта составляет 219,5 млн руб. Выполнить все работы по техническому заданию требуется в период с 15 июня до 31 октября 2026 года. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Дом соцобслуживания «Первоцвет» был открыт в 1948 году. Тогда в нем воспитывались дети-сироты, чье детство было опалено Великой Отечественной войной. В 1950-м Новопоселеновский детский дом был реорганизован в обычную сельскую школу. В то время там было 66 учеников.

В ходе капремонта предполагается обновление лестниц, потолков и электрических сетей учреждения. Также следует модернизировать пожарную сигнализацию и вентиляцию. Заявки на участие в торгах будут принимать до 22 мая. Подрядчика определят 25 мая.

Работы будут профинансированы за счет средств федерального бюджета.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что управление капитального строительства Белгородской области начало искать подрядчика для капремонта детской поликлиники №2 Старооскольской окружной детской больницы. Начальная цена контракта составляет 152 млн руб.

Денис Данилов