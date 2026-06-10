В Кургане поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 42 рублей

С 11 июня тариф на проезд в общественном транспорте Кургана составит 42 руб. вместо 39 руб. Пересмотр стоимости инициировали перевозчики из-за роста затрат, сообщает городская администрация.

Доказательства необходимости увеличить цену за проезд местным властям предоставили компании, обслуживающие маршруты муниципалитета. Они указали, что в действующем тарифе учитывалась цена газа 20,3 руб., но в этом году она поднялась до 24,6 руб. Кроме того, с 1 июня на 20,7% по сравнению с прошлым годом увеличился минимальный размер зарплаты — с 27,1 тыс. руб. до 32,7 тыс. руб. После изучения доводов цену за проезд решили увеличить на 3 руб. В пресс-службе мэрии подчеркивают, что тариф в соседних городах уже установлен от 42 руб. и выше.

Виталина Ярховска