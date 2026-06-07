Глава Ямала на несколько дней отправился жить в тундру к кочевникам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился на несколько дней в Пуровскую тундру к кочевникам. Как сообщил глава региона у себя в канале, в этот раз он будет гостить в стойбище у семьи Агичевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«По доброй летней традиции проведу несколько дней у наших кочевников. В этом году буду гостить у большой семьи Агичевых — они разбили стойбище в самом сердце Пуровской тундры. Глава династии Лилия Кантлевна рано овдовела. Муж работал рыбаком и охотником, она продолжила его дело»,— написал глава Ямала у себя в Telegram-канале.

Господин Артюхов рассказал, что в семье пять детей, 13 внуков, совсем недавно родилась первая правнучка.

В планах губернатора также поучаствовать в совете старейшин. «Выслушаю вопросы и предложения наших тундровиков»,— добавил губернатор.