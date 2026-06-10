В Крыму открыли горячую линию из-за изменений в графике поездов

В Крыму начала работать горячая линия по вопросам соблюдения прав пассажиров из-за изменений в графике движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Ежедневно по телефону дежурного прокурора Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33 будут приниматься сообщения по вопросам соблюдения прав пассажиров»,— отмечает пресс-служба.

Изменения в расписании действуют с 10 июня. С этого дня часть поездов в Крыму будут ездить только в светлое время суток, уточнял глава республики Сергей Аксенов. Въезд на поезде в Крым будет возможен только с 05:00 до 23:00. Накануне график движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен после ночной атаки беспилотников. БПЛА в Крыму ударил по поезду Москва—Симферополь.