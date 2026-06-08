Крымские поезда из-за остановки движения на полуострове пойдут из Керчи

В Крыму после ночной атаки БПЛА временно остановили железнодорожное движение. Поезда, идущие на материк, будут отправлять из Керчи. Об этом заявили в компании «Гранд сервис экспресс».

По данным специалистов, до Керчи пассажиры должны добираться автобусами. По такой схеме уже перевезли часть пассажиров поезда №92 Севастополь—Москва и поезда №068 Москва—Симферополь, попавшего под удар в ночь на 8 июня. В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов: №77 Санкт-Петербург—Симферополь отправлением 6 июня, №7 Санкт-Петербург—Севастополь отправлением 6 июня.

Далее планируется отправка автобусами из Симферополя пассажиров поездов: №92 Севастополь—Москва отправлением 7 июня; №174 Евпатория—Москва отправлением 7 июня; №98 Симферополь—Москва отправлением 8 июня. Со второй половины дня на вокзале Симферополя в Керчь повезут пассажиров следующих поездов: №316 Симферополь—Адлер отправлением 8 июня. Автобус должен был отправиться в 12:30. №25 Симферополь—Минеральные Воды отправлением 8 июня в 20:30. №27/28 Симферополь—Москва отправлением 8 июня.

Среднее время задержки остановленных поездов составляет от трех до девяти с половиной часов. По дороге в Крым также встали пять поездов из Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Задержки составляют от четырех с половиной до семи часов. В «Гранд Сервис Экспрессе» считают, что это время может увеличиться.

Сегодня ночью БПЛА в Крыму атаковал поезд Москва—Симферополь. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Всех пассажиров эвакуировали. Среди них, по данным местных властей, никто не пострадал.

Помимо остановки железнодорожного сообщения, также временно остановили движение электричек на участках Симферополь—Джанкой и Армянск—Джанкой.

Александр Дремлюгин, Симферополь