Стоимость черешни в России за две недели снизилась на четверть

За последние две недели цена на черешню в российских торговых сетях упала на 24%, до 610 руб. за кг, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он связал снижение цены с поступлением первого урожая.

«Черешня — сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз»,— рассказал «РИА Новости» председатель АКОРТ.

По словам господина Богданова, на полках магазинов продают до четырех видов черешни, в том числе из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Рост спроса на ягоды в России фиксируют уже несколько лет: он увеличивается на 8–12% ежегодно в натуральном выражении, уточнили в АКОРТ. Основным драйвером спроса называют тренд на здоровый образ жизни.

За прошлый месяц клубника в России подешевела почти на треть: к середине мая 1 кг этой ягоды стоил 800 руб. По оценке АКОРТ, доля российских ягод в ассортименте составляет около 40%. Продуктовая розница рассчитывает втрое увеличить закупки отечественной клубники.