Сезон готовит «клубничный бум»

Продуктовая розница рассчитывает втрое увеличить закупки отечественной клубники. Во всяком случае, о таких планах на предстоящий ягодный сезон объявил «Магнит». Пока же на рынках и в ритейле — более дешевая продукция из Азербайджана и Турции. Поставщики из этих стран выигрывают за счет климата и стоимости рабочей силы. Подмосковные фермеры поучаствовать в «клубничном буме» тоже готовы, но вопрос упирается в стоимость. За год она выросла на 20%. Какие ягоды на столичных прилавках ароматнее и вкуснее?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пик сезона для земляники садовой вот-вот начнется, но не сказать, чтобы в магазинах ее было мало. Стараются ягодных дел мастера из стран расположенных несколько южнее юга столицы. Свою нишу занимают и Кубань, и Ставрополье, и Крым. Но так, чтобы в три раза нарастить поставки одному из крупнейших ритейлеров, и все отечественное — не только клубника, но и малина, ежевика, смородина и жимолость — есть сомнения, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова:

«Несмотря на то, что уже завершилась первая декада мая, краснодарская и крымская клубника, которая продается в сетях и на рынках, пока заметно дороже импортной. Сейчас основная часть поставок идет из Азербайджана, Турции и Греции. Нельзя сказать, что товарное производство клубники у нас выросло в три раза — этого не произошло. Основным источником увеличения валового сбора станут не крупные производители, у которых объемы остались примерно на прежнем уровне с небольшим ростом, а небольшие фермерские хозяйства и частные производители».

Надежды действительно связывают с увеличением количества небольших поставщиков и ростом урожайности. Этому помогают новые сорта и передовые технологии выращивания. Есть еще и погодный фактор. Зима была для земляничных полян удачной. Но фермерские хозяйства столичного региона точно не готовы демпинговать. Ритейл нам друг, но ярмарка дороже, рассуждает владелец компании «Сады Коломны» Владимир Булгаков:

«Очень хорошо, что зима была снежной: снег — как одеяло для любой ягоды. Соответственно, морозы ее не погубили. Сейчас идут небольшие дожди, но впереди две-три недели аномальной жары — как раз то, что нужно, чтобы ягода поспела и начался сбор урожая. Такие хозяйства, как наше, не спешат работать с ритейлом — мы не хотим дешево продавать свой труд. Цена 800-1 тыс.руб. — это за ягоду первого сорта, действительно вкусную и ароматную. Рост стоимости составит ориентировочно 15-20%. Подорожали минеральные удобрения, выросли расходы на наемную рабочую силу. Местные жители, готовые работать, тоже поднимают цены на свои услуги».

Главное конкурентное преимущество локальных производителей — скорость в поставке зрелой ягоды. О вкусах и цене можно спорить, а вот логистическое плечо ритейлу подставить можно, допускает председатель кооператива «Тульская Ягода» Евгений Митницкий:

«У ягоды есть две стадии спелости. Первая — техническая, когда ее собирают и отправляют в путь, чтобы она выдержала перевозку. Вторая — биологическая, когда ягода уже набрала сладость и сахар. Поэтому местная ягода намного вкуснее. То, что сейчас покупают москвичи, скорее всего, собрано на стадии технической спелости, чтобы ягода могла доехать до потребителя. В рознице краснодарская клубника стоит от 400 руб. и выше, азербайджанская — примерно от 330 руб. У нас же ягоду собирают, и уже через четыре часа она оказывается у покупателя».

В России садовой земляники ежегодно производится около 300 тыс. т. 80% ягоды — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Конечно, вкусная. Но оставшиеся 20% — они как подмосковные вечера — нравятся.