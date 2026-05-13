Клубника в России подешевела почти на треть за месяц

1 кг клубники в середине мая обойдется россиянам в 800 руб. Это на 28% дешевле, чем в апреле (1,12 тыс. руб.), рассказал «РИА Новости» председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Господин Богданов объяснил снижение цен на клубнику поступлением в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии.

Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава АКОРТ. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина — тренд на здоровый образ жизни.