Поезда из Крыма возобновили отправку по расписанию после атаки ВСУ

Все поезда из Крыма сегодня будут отправляться с начальных станций маршрута и по расписанию. Составы в Крым будут идти до конечных станций, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

По состоянию на 10.00 мск следуют с опозданием семь поездов:

поезд № 174 Евпатория — Москва (с опозданием на 8,5 часа);

поезд № 098 Симферополь — Москва (на восемь часов);

поезд № 184 Севастополь -— Мурманск (десять часов);

поезд № 174 Евпатория — Москва (три часа);

поезд № 092 Севастополь — Москва (6,5 часа);

поезд № 068 Симферополь — Москва (час);

поезд № 194 Севастополь — Челябинск (отправление 9 июня с опозданием на час).

График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен после вчерашней ночной атаки беспилотников. БПЛА в Крыму атаковал поезд Москва—Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Всех пассажиров эвакуировали, из них никто не пострадал.