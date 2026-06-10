Anthropic представила самую мощную модель ИИ Claude

Разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Claude компания Anthropic 9 июня представила самую мощную версию своей технологии, доступную широкой публике, сообщает AFP. Модель Fable 5 из нового класса Mythos имеет ограничения, предотвращающие использование в кибератаках или разработке биологического и химического оружия.

Компания утверждает, что Fable 5 хороша в написании и отладке программного кода, ответах на сложные исследовательские вопросы и анализе изображений.

Параллельно Anthropic предлагает и неограниченную версию Claude Mythos 5 компаниям и организациям, которые уже имеют доступ к этому семейству моделей, включая партнеров по кибербезопасности, участвующих в программе Project Glasswing. В начале июня эта группа была расширена примерно до 200 организаций более чем в 15 странах, и ожидается, что она будет расти и дальше.

Anthropic ограничила доступ к Mythos по соображениям кибербезопасности, учитывая то, что компания называет своей способностью быстро выявлять уязвимости в критически важной инфраструктуре, включая банковские платформы и электросети.

Настойчивость Anthropic в вопросах безопасности привела к беспрецедентному противостоянию с администрацией Дональда Трампа из-за отказа снять ограничения на массовую слежку и автономное смертоносное оружие. На волне этого спора Пентагон разорвал свои контракты с компанией (https://www.kommersant.ru/doc/8634065).

Запуск Fable 5 сопровождается высокой ценой — $10 за миллион входных токенов и $50 за миллион выходных токенов, что вдвое превышает стоимость Opus 4.8.

Эрнест Филипповский