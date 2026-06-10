Незаконную перевозку пассажиров на легкомоторном самолете пресекли под Красноярском

В Березовском районе Красноярского края пресечено выполнение нелегальных перевозок пассажиров на легкомоторном самолете, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство установило факт коммерческой перевозки туристов на самолете типа Cessna в отсутствие сертификата эксплуатанта. Правонарушение зафиксировано на посадочной площадке «Вознесенка».

В связи с инцидентом транспортный прокурор направил иск в Советский райсуд Красноярска о запрете оказывать коммерческие услуги по перевозке пассажиров.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Богучанском районе Красноярского края жесткую посадку совершил легкомоторный самолет «Аэропракт-22». В результате происшествия два человека, находившиеся на борту воздушного судна, были госпитализированы.

Михаил Кичанов