Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Красноярском крае

В Богучанском районе Красноярского края жесткую посадку совершил легкомоторный самолет «Аэропракт-22», эксплуатируемый ООО «Аэропром». По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиаинцидент произошел около 15:00 рядом с поселком Осиновый Мыс. Два человека, находившиеся на борту воздушного судна, госпитализированы, рассказали источники. О тяжести травм пострадавших не сообщается.

Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.Восточное межрегиональное следственном управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Техническая неисправность «Аэропракт-22» и нарушение правил пилотирования являются приоритетными версиями в расследовании.

В начале мая аналогичный самолет потерпел крушение в Омской области. Воздушное судно, выполнявшее авиационные работы, разбилось около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района, два человека погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев