Предпродажная рокировка

Акционеры «Росгосстраха» решили закрыть убыток прошлых лет на 118 млрд руб. Средства не будут привлекаться извне, а будут взяты из соседней статьи баланса. В компании заявляют, что это всего лишь «техническое решение», однако в предыдущие десять лет, несмотря на висевший на компании убыток, акционеры таких простых решений не принимали. Даже когда в прошлом году топ-менеджеры ВТБ говорили о претендентах на страховую компанию. Эксперты считают, что такая очистка баланса страховой компании является частью предпродажной подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

9 июня акционеры «Росгосстраха» (РГС) приняли решение о погашении нераспределенного убытка прошлых лет в размере более 122 млрд руб. На эти цели будут направлены средства безвозмездного финансирования (почти 118 млрд руб.), а также часть эмиссионного дохода (4,1 млрд руб.). Как заявили в страховой компании, «это техническое решение, направленное на необходимость корректного отражения информации в финансовой отчетности». В ВТБ, мажоритарном акционере страховщика, также назвали это «техническим действием». Причем банк «не планирует предоставлять РГС никаких средств».

В РГС пояснили, что ранее на погашение убытков, накопленных в 2015–2017 годах, прежние акционеры — сначала «РГС Холдинг», затем банк «Открытие» — направляли целевую безвозмездную помощь. «И хотя процесс финансового оздоровления давно завершен, эти показатели на протяжении последних лет отражались в отчетности на раздельных счетах»,— отметили в компании.

Действительно, из отчетности РГС по МСФО следует, что группа получила безвозмездное финансирование от «РГС Холдинга» (21,4 млрд руб. в 2016 году и 30 млрд руб. в 2017 году), а также от банка «ФК Открытие» (66,2 млрд руб. в 2017 году). Кроме того, банк «ФК Открытие» оплатил увеличение добавочного капитала в результате допэмиссии на 9 млрд руб. Согласно отчетности РГС по РСБУ, по итогам 2025 года добавочный капитал компании составлял 135 млрд руб., оставаясь вблизи этого значения с конца 2017 года.

С точки зрения финансовой отчетности направление добавочного капитала на покрытие убытков прошлых лет представляет собой операцию внутри капитала, отмечают эксперты. По словам партнера Б1 Татьяны Самсоновой, она «отражается как уменьшение одной статьи капитала (добавочный капитал) и эквивалентное увеличение другой статьи капитала (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток)».

Эта операция позволяет «оптимизировать структуру капитала, в том числе для потенциальных дивидендных выплат», поясняет она.

Нельзя распределять прибыль, пока «в балансе горит строчка "убыток прошлых лет", даже если на соседнем счете лежит безвозмездная помощь от "Открытия"», отмечает собеседник “Ъ” на рынке страхования.

В самой компании также отмечают, что с 2018 года она «стабильно показывает положительный финансовый результат». Согласно отчетности по РСБУ, в течение этих восьми лет РГС получал чистую прибыль в размере 0,9–10,3 млрд руб. ежегодно, в сумме более 50 млрд руб. За этот срок дивиденды были анонсированы дважды — по итогам 2022 и 2025 годов (в сумме на 4 млрд руб.). В марте акционеры «Росгосстраха» приняли решение увеличить уставный капитал на 10 млрд руб., до 24,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 февраля), также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. По итогам первого квартала 2026 года, совокупный нераспределенный убыток прошлых лет РГС составлял 76,8 млрд руб. Тем самым после погашения 118 млрд руб. убытков у компании должна остаться внушительная прибыль.

Ранее источники “Ъ” говорили об интересе к компании со стороны РВБ (см. “Ъ” от 31 мая). По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, решение связано с потенциальной сделкой и необходимостью привести баланс к ожидаемому покупателем виду. Еще один источник “Ъ” на страховом рынке также отмечает, что за техническим объединением раздельных счетов стоит «прагматичный расчет участников сделки перед интеграцией в новую экосистему». Экстренная зачистка баланса со стороны ВТБ означает, что для принимающего «Росгосстрах» на баланс лица «принципиально важна не столько абстрактная синергия со своим бизнесом, сколько немедленная свобода получения живого кэш-флоу в форме дивидендов», считает он.

Юлия Пославская