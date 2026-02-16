Нераспределенный рост

Один из крупнейших страховщиков — «Росгосстрах» планирует увеличить уставный капитал на 68%, до 24,5 млрд руб., и войти в топ-3 по этому показателю. Это необходимо для повышения привлекательности в глазах клиентов, в первую очередь корпоративных, уверяют в компании. Вместе с тем эксперты не исключают, что такой шаг предпринят для более выгодной продажи.

Акционеры «Росгосстраха» рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем повышения номинальной стоимости акций на собрании 19 марта. Повышение цены может составить с 0,03 до 0,05 руб., что позволит увеличить уставный капитал с 14,6 до 24,5 млрд руб. и войти в топ-3 по этому показателю, поясняют в «Росгосстрахе». Источник для повышения — нераспределенная прибыль за 2022–2024 годы.

Из отчетности «Росгосстраха» следует, что за этот период нераспределенная прибыль составила 18 млрд руб. Так, по итогам 2022 года страховщик выплатил дивиденды в размере 2 млрд руб., после чего нераспределенная прибыль составила 4,7 млрд. В 2023 и 2024 годах компания не выплачивала дивиденды, и показатель в сумме составил 13,3 млрд руб. С учетом 2020 и 2021 годов показатель составляет 25,4 млрд на текущий момент, отмечают в «Росгосстрахе».

Увеличение уставного капитала компании направлено на укрепление финансовой устойчивости бизнеса, повышение доверия контрагентов и может оказывать положительное влияние на рейтинговую оценку, отмечает финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин. Это позволит компании подчеркнуть стабильность и привлечь клиентов. Речь идет в первую очередь о корпоративном бизнесе, где размер уставного капитала зачастую один из критериев выбора страховщика в том числе в рамках закупок на тендерах, говорит страховщик.

Увеличение капитала обычно усиливает позиции в конкурентной борьбе за крупные риски, для которых страхователи зачастую устанавливают минимальные требования к капиталу, констатирует партнер Б1 Татьяна Самсонова. Большой размер уставного капитала расширяет возможности по участию в тендерах и конкурсах по выбору страховой компании, , уверен управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Вместе с тем эксперты не исключают, что увеличение уставного капитала связано с продажей компании. Решение «Росгосстраха» об увеличении уставного капитала — это логичный шаг по капитализации накопленной прибыли, характерный для компаний в стадии предпродажной подготовки, говорит советник страховой практики юрфирмы МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. По его словам, для игрока такого масштаба это наиболее эффективный способ конвертировать внутренние резервы в рыночные позиции и с точки зрения бизнеса ключевой мотив здесь — сопоставимость. «Вхождение в топ-3 по этому показателю де-факто снимает любые формальные барьеры и повышает конкурентоспособность лота в глазах потенциальных инвесторов, демонстрируя преемственность стабильности и избыточный запас прочности»,— поясняет господин Рыбаков.

В 2022 году ВТБ завершил сделку по покупке у ЦБ банка «Открытие» и вместе с ним получил и 100% «Росгосстраха». В 2025 году ВТБ объявил о двух претендентах на покупку «Росгосстраха», однако в конце года стало известно, что они не получили одобрение от ЦБ на сделку. По итогам девяти месяцев 2025 года «Росгосстрах» занял восьмое место в сегменте «не жизни» со сборами 45,6 млрд руб., следует из данных «Эксперт РА».

Несмотря на то что налоговый режим по дивидендам акционера страховщика является льготным, прямой вывод средств из компании накануне сделки может быть нецелесообразен, считает господин Рыбаков. Капитализация прибыли внутри периметра «Росгосстраха», по словам эксперта, позволяет не только избежать операционного оттока ликвидности, но и трансформировать накопленный финансовый результат в рост мультипликаторов стоимости актива. Финансовый эксперт Андрей Бархота также считает, что это может повысить стоимость «Росгосстраха» и в глазах потенциальных инвесторов. В итоге акционер рассчитывает получить эту доходность в составе цены сделки, что выглядит более оправданным управленческим решением на финальном этапе владения активом, заключает господин Рыбаков.

Юлия Пославская