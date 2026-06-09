Трамп пообещал ответить Ирану за сбитый вертолет США над Ормузским проливом
Американский вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом сбил Иран, заявил президент США Дональд Трамп. США вынуждены ответить на атаку, добавил он.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. США вынуждены отреагировать на эту атаку»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Центральное командование США сообщало, что вертолет потерпел крушение у берегов Омана вечером 8 июня. Оба пилота были спасены. Это первый случай крушения Apache с начала военной операции США против Ирана 28 февраля, отмечала The New York Times.
О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Израиль не подпускают к иранскому атому».