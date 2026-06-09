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Трамп пообещал ответить Ирану за сбитый вертолет США над Ормузским проливом

Американский вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом сбил Иран, заявил президент США Дональд Трамп. США вынуждены ответить на атаку, добавил он.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. США вынуждены отреагировать на эту атаку»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Центральное командование США сообщало, что вертолет потерпел крушение у берегов Омана вечером 8 июня. Оба пилота были спасены. Это первый случай крушения Apache с начала военной операции США против Ирана 28 февраля, отмечала The New York Times.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Израиль не подпускают к иранскому атому».

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