Трамп пообещал ответить Ирану за сбитый вертолет США над Ормузским проливом

Американский вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом сбил Иран, заявил президент США Дональд Трамп. США вынуждены ответить на атаку, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. США вынуждены отреагировать на эту атаку»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Центральное командование США сообщало, что вертолет потерпел крушение у берегов Омана вечером 8 июня. Оба пилота были спасены. Это первый случай крушения Apache с начала военной операции США против Ирана 28 февраля, отмечала The New York Times.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Израиль не подпускают к иранскому атому».